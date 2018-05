Prévisions météo: choisissez bien le jour pour votre barbecue ce week-end

Après le beau temps du week-end passé, vous êtes sûrement nombreux à vous demander quand est-ce que vous ferez votre prochain barbecue. Le choix du jour est toujours un peu délicat. Il suffit d'un léger changement météorologique pour mettre à mal les prévisions. Cependant, pour cette fin de semaine, il semble plus judicieux d'attendre dimanche pour sortir le grill et le charbon.

Ce vendredi à l'aube, la présence de nuages bas et de brume pourrait perdurer quelques temps dans l'ouest. Ailleurs, le temps sera assez beau avec des nuages d'altitude. Progressivement de nouveaux développements nuageux pourront entraîner la formation de quelques averses l'après-midi et le soir, surtout dans l'est.



Les maxima atteindront 14 ou 15 degrés le long du littoral et en Hautes Fagnes, et 17 ou 18 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Une brise de mer se lèvera l'après-midi et rafraîchira la région côtière.



Le soir, les averses transiteront vers les Pays-Bas. La nuit, le temps deviendra plus sec avec un ciel partiellement nuageux. Toutefois, par endroits, il y aura formation de brume ou de bancs de brouillard, et dans l'ouest, possibilité de nuages bas. Minima de 4 à 8 degrés avec un vent faible de sud ou de directions variables.





Mieux vaut sortir le barbecue dimanche



Samedi, après dissipation des quelques nuages bas, brumes et bancs de brouillard, le temps sera assez ensoleillé. Dans l'après-midi, des averses éclateront sur l'ensemble du pays. Les maxima seront compris entre 14 degrés à la mer et 19 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Au littoral, une petite brise de mer pourra s'établir.