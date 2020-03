Grand Baromètre: si on revotait demain, le Vlaams Belang serait le grand vainqueur

Notre sondage politique trimestriel, le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir réalisé par Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de 2463 Belges, confirme une tendance déjà observée précédemment: la crise politique profite toujours plus aux extrêmes et aux populistes. Un phénomène qui se marque de façon spectaculaire en Flandre où le parti d'extrême droite Vlaams Belang poursuit sa montée vers les sommets et creuse son écart avec la N-VA. Si on devait voter demain pour les élections fédérales, le Vlaams Belang récolterait 28% des suffrages, loin devant les nationalistes du parti de Bart De Wever, seconds à 20,7% (la marge d'erreur du sondage est de 3,2% en Flandre, 3,1% en Wallonie et 4,3% à Bruxelles). Au sud du pays, le PTB deviendrait le 3ème parti de Wallonie avec 18,6% (et son aile flamande atteindrait près de 10% en Flandre), passant devant les écologistes. En Wallonie et à Bruxelles, le PS est le premier parti.

INTENTIONS DE VOTE

(Si revotait demain, pour qui voteriez-vous ?)

WALLONIE

PS 25,5%

MR 19,6%

PTB 18,6%

Ecolo 15,5%

cdH 7,5%

Défi +0,4%





BRUXELLES

PS 20,5%

Ecolo 20,3%

MR 17,6%

PTB 12,2%

Défi 10%

cdH 3,8%





FLANDRE

Vlaams Belang 28%

N-VA 20,7%

CD&V 11,7%

Open Vld 10,3%

sp.a 9,6%

PVDA (aile flamande PTB) 9,3%

Top 3 de popularité

Paul Magnette est toujours l’homme le plus populaire de Belgique francophone. Il devance Elio Di Rupo et Maxime Prévot, en Wallonie. Premier podium pour le président du CDH.

Magnette devance Olivier Maingain et Elio Di Rupo à Bruxelles.

En Flandre, le podium est toujours 100% NVA : Bart de Wever devant Theo Francken et Jan Jambon.