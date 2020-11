Le testing pour les personnes asymptomatiques à nouveau possible? Les ministres se réunissent pour redéfinir la stratégie de tests

Une réunion par visioconférence est organisée ce samedi matin entre tous les ministres de la santé du pays. Objectif : élargir à nouveau le nombre de personnes qui peuvent se faire dépister au Covid-19.

Depuis le 19 octobre, seules les personnes présentant des symptômes de la maladie, et quelques professions prioritaires (personnel soignant, pompiers, enseignants,…) avaient encore le droit de le faire. Les personnes ayant été en contact avec un malade du Covid et ne présentant pas de symptômes ne peuvent, à l'inverse, plus être testées. L’idée était alors de résorber l’arriéré, dans les laboratoires chargés d’analyser les tests. Cette saturation est désormais de l’histoire ancienne.

Quels types de tests privilégier?

Ce vendredi, le comité de concertation a discuté de la stratégie de test à remettre en place dans notre pays. Ce samedi, les ministres de la santé vont donc plus loin pour définir les détails de ce retour à la normale. Quels seront les groupes de belges qui pourront à nouveau se faire tester dans les prochaines semaines? Et quels types de tests seront réservés à quel type de population? On sait qu'il existe les tests PCR, les antigéniques, et les salivaires.

Il n’est pas certain que les ministres de la santé prennent une décision définitive aujourd’hui. Ils se reverront peut-être mercredi, pour entériner la nouvelle stratégie.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 14 novembre ?

Coronavirus en Belgique: les ministres se réunissent pour redéfinir la stratégie de tests