Des centaines de vols annulés cet été: "On est dans l’attente et dans l’angoisse"

Virginie avait planifié ses vacances depuis six mois avec son mari et ses deux enfants: un road trip au Portugal en famille. Mais les grèves annoncées cet été vont peut-être les obliger à renoncer. "On ne sait pas, on attend. Comme ce sont des menaces de grève, on ne sait pas du tout. On nous parle de fin juin, date à laquelle on doit partir, peut-être aussi début juillet. Comme des milliers de personnes, on est dans l’attente et dans l’angoisse ; qu’on mérite bien des vacances après cette période Covid bien difficile."

Il faut dire qu’à quelques semaines des grandes vacances, de nombreux belges se retrouvent désormais dans l’expectatif. Si la compagnie aérienne décide d’annuler votre vol pour cause de grève, le billet sera sot remplacé, soit remboursé, même si vous n’avez pas contracté d’assurance annulation.

Une solution plutôt qu'une annulation



Anne-Sophie Snyers est la secrétaire générale de l’union professionnelle des agences de voyage: "La compagnie aérienne a l’obligation de le rembourser. Le problème, c’est quand. Si on est passé par internet, on a évidemment moins de possibilité ou de chance, voire de sécurité d’être remboursé rapidement. L’agence de voyage a une obligation de rembourser très rapidement un vol qui a été annulé. Mais avant de le rembourser, elle va trouver une solution pour le remplacer."

Précision, le vol de remplacement peut être programmé le lendemain voire plus tard que le vol initial. Difficile donc de planifier des vacances dans de telles circonstances.