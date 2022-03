Faire son pain soi-même plutôt que de l'acheter à la boulangerie, ça coûte vraiment moins cher?

Avec la hausse du prix des matières premières, vous êtes peut être tentés de faire votre pain vous-même. Il faut un peu de temps mais c’est à la portée de tous. Mais s'y retrouve-t-on vraiment au niveau du coût?

Le hausse du pain est réelle: +13% par rapport à 2021. Et cette augmentation a entraîné à une tendance: celle de faire son pain main. Selon Gery Brusselmans, organisateur d’ateliers pain, cette tendance a commencé "avec le covid" et "certains ont gardé cette habitude". Récemment, d'autres s'y seraient mis "pour le prix".

Alice Crosby anime elle aussi des ateliers-pain pour ceux qui veulent jouer aux boulangers. Sa recette est simple: 400g de farine à 70 centimes, 130g de levain soit 10 centimes, 30 cl d’eau et 8 g d’eau, ce à quoi il faut rajouter 20 centimes pour une cuisson de 30 minutes. "C’est un pain qui a mis, au cumulé de manipulation, 20 minutes à faire, réparties sur 6h et qui m’a coûté un euro", indique-t-elle.





Au supermarché ou dans une boulangerie le pain sera forcément plus cher. En cause: l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie. André Simonnart, boulanger explique: "La farine c’est vraiment une des grandes composantes du pain, aussi le sel, tous les ingrédients ont augmenté en moyenne de 20 à 30%".

Qualité de la farine, main d’œuvre et période de fermentation: le prix du pain dépend des différents paramètres. Chez André Simonnart, certains pains varient de 2,15€ à 5€... Un prix élevé pour du pain artisanal qui est fabriqué avec des produits plus locaux et qui dépend moins de l’offre internationale de matière première... Ce qui n'est pas le cas des supermarchés.