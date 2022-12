Fuite de données chez la banque Degroof Petercam: des centaines d’entreprises concernées

Un employé de la banque privée et d’affaires Degroof Petercam a abusé de ses droits d’autorisation et téléchargé illégalement des fichiers clients. Des collaborateurs de plusieurs centaines d’entreprises, dont RTL Belgium, sont concernés.

La Banque Degroof Petercam a signalé à RTL le 9 décembre 2022 une violation de données à caractère personnel en lien avec les informations de ses clients, dont fait partie RTL Belgium SA. "Une enquête informatique a été menée par la banque suite à des soupçons d'atteinte à son intérêt économique et à la confidentialité des données de ses clients. Il ressort de l’enquête approfondie menée par notre sous-traitant qu’un de leur employé a abusé de ses droits d'autorisation et a téléchargé illégalement des fichiers stockés sur les systèmes de la banque vers une adresse IP n'appartenant pas à l'environnement de la banque."

RTL Belgium SA ne connaît pas le détail des données auquel le tiers a pu accéder par personne concernée. La Banque Degroof Petercam a uniquement été en mesure d’identifier toutes les personnes dont les informations sont visées.

La banque Degroof Petercam réagit via un communiqué

"L'incident est strictement limité à notre desk SOP (les plans d'options sur actions), une activité de niche au sein notre business global marketset qui dispose de systèmes dédiés et déconnectés de la plateforme bancaire. L’incident est isolé et il n’est aucunement lié avec les autres activités du groupe.

Il n'est en aucun cas lié à une quelconque défaillance de la sécurité informatique, mais résulte d'un potentiel comportement malveillant d'un ancien employé de notre desk SOP qui a saisi des données clients auxquelles il avait accès dans le cadre normal de son travail. Nous supposons qu'il l’a fait en vue d'approcher des clients dans le cadre d'un éventuel lancement d'un desk SOP concurrent.

Si, en pratique, cet incident n'affectera probablement pas nos clients – puisque leurs données ont été consultées par la même personne que par le passé et ne seront très probablement utilisées qu'à des fins commerciales - en théorie, il s'agit bien d'un cas de vol de données soumis à la réglementation sur la protection des données. Nous prenons cette affaire très au sérieux et avons pris toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts de nos clients et ceux de notre groupe. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes. Nos clients ont été informés en toute transparence et une équipe est à leur disposition pour leur fournir un soutien et répondre à leurs questions d’ordre juridico-technique.

Bien que nos procédures internes aient été efficaces dans la détection et la gestion de cet incident, un comportement malveillant ne peut jamais être exclu, ce que nous regrettons. La protection des données personnelles est au cœur des préoccupations et des investissements de Degroof Petercam. Degroof Petercam applique les principes de conduite éthique des affaires dans un cadre strict de conformité et de gouvernance. Nous ne ferons pas d'autres commentaires (dans l'intérêt de la vie privée de nos clients et pour ne pas nuire à l’enquête et aux procédures judiciaires)."