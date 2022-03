La Belgique maintient le nucléaire: quelles sont les autres sources d'électricité qui existent?

Cela fait longtemps que la Belgique compte sur ses réacteurs nucléaires pour produire son énergie. Le gouvernement a même décidé de prolonger deux réacteurs jusqu'en 2035. Mais quelles sont les autres sources d'électricité aujourd'hui? A quoi ressemblera le mix énergétique de demain?

En Belgique, c'est le nucléaire qui domine largement le paysage énergétique. Son pourcentage est resté le même au cours des 10 dernières années. Un peu plus de la moitié de l'électricité produite l'année dernière provenait des 7 réacteurs nucléaires, soit 52%. Le gaz, lui, représente 25% du total de la production d'énergie belge.

Jérôme Meessen, expert énergétique pour la société Climact, fait état du paysage énergétique actuel de notre pays : "La situation actuelle c'est un socle de nucléaire, ensuite une capacité de renouvelable en fonction de ce qui a été installé, mais aussi du vent, du soleil et des pluies. Et à côté de ça, vous complétez les trous grâce à du gaz et éventuellement des exportations".

En 2021, la production d'électricité à partir de panneaux solaires, par exemple, a augmenté de 10%. Mais cette énergie propre reste encore marginale dans notre pays. C'est le gaz, même s'il est très cher en ce moment et relativement polluant, qui permettra une transition énergétique.

"L'avantage de ces centrales au gaz c'est qu'elles sont très flexibles donc elles peuvent rapidement monter en puissance. En quelques dizaines de minutes, elles peuvent passer d'une puissance de 0 mégawatt à une puissance nominale qui sera de l'ordre de 900 mégawatts", explique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'Université de Liège.

Le mix énergétique de demain sera différent de celui d'aujourd'hui : "On a un défi pour le futur mix électrique : la production va varier en fonction des conditions extérieures et elle devra répondre à une demande qui elle aussi va être plus flexible et différente. On doit faire coller les deux morceaux", détaille Jérôme Meessen.

Selon certains experts, pour diminuer l'empreinte carbone, la consommation d'électricité devra augmenter de 60% dans notre pays d'ici 2050.