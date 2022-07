La qualité de l'air sera très mauvaise avec la chaleur: certaines personnes doivent éviter toute activité physique

Avec les fortes chaleurs, le seuil d'information européen pour les concentrations d'ozone risque d'être dépassé lundi et mardi, prévient la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). Ce seuil, fixé à 180 microgrammes (µg) par mètre cube, a déjà été dépassé dimanche, à Gand.

La concentration d'ozone maximale horaire dimanche à Gand a été atteinte à 17h00, avec 181 µg/m3, soit au-delà du seuil d'information européen, qui détermine le moment à partir duquel la population doit être avertie.

En Wallonie, c'est à Engis que la concentration en ozone la plus élevée a été mesurée, avec 145 µg/m3.

A Bruxelles, c'est à Uccle qu'elle était la plus élevée avec 115 µg/m3 enregistrés.

Attention surtout demain mardi

"En termes d’ozone il y a une alerte. La situation est médiocre, très médiocre par exemple ici à Bruxelles. Donc ça veut dire que la qualité de l’air n’est pas bonne", a confirmé ce matin la ministre de la Santé wallonne Christie Morreale au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

La chaleur va s'accentuer lundi et mardi, ce qui n'améliorera pas la qualité de l'air. Ce lundi, des concentrations moyennes horaires sont attendues entre 120 et 220 µg/m3.

La situation s'aggravera mardi, où la valeur de 40°C pourrait être atteinte, toujours sous un vent faible. Le risque de dépassement du seuil d'information européen est jugé "important", avec des concentrations moyennes horaires maximales attendues entre 160 et 220 µg/m3.

Les températures clémentes et quelques averses régleront le problème mercredi

La qualité de l'air s'améliorera mercredi, avec des températures redescendant sous les 30°C et quelques averses attendues. Le seuil d'information ne devrait plus être dépassé.

Conseils :

La Celine recommande aux personnes plus sensibles à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les enfants, personnes âgées, souffrant de problèmes respiratoires, etc., d'éviter les efforts physiques inhabituels ainsi que tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Tout effort physique soutenu, comme du jogging, est fortement déconseillé.

L'Europe fait face à une vague de chaleur cette semaine, une conséquence directe du réchauffement climatique, selon les scientifiques, qui préviennent que ce phénomène météorologique est appelé à se répéter plus fréquemment.