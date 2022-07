Plusieurs vols annulés à Brussels Airport dans une journée à forte affluence: "C'est un scandale"

Ce vendredi était la première grande journée de départ en vacances à Brussels Airport. Le hall des départs de l'aéroport de Zaventem était noir de monde. Plus de 70.000 passagers ont transité. C'était la journée la plus chargée depuis le début de la pandémie de coronavirus pour Brussels Airport. Si dans l'ensemble tout s'est bien passé, plusieurs vols ont dû être annulé. Certains passagers qui se sont présenté aujourd'hui n'ont pas pu embarquer.

Certains étaient même déjà assis dans l'avion et ont dû ressortir.

Anita, une passagère, a eu son vol Brussels Airlines annulé pour Rome: "Nous avions un vol qui décollait normalement à 14h50. Nous sommes arrivés avec plus de deux heures d'avance. Il y a eu des files épouvantables". Arrivée, à l'embarquement les choses se sont corsées. "La fille derrière le comptoir nous a dit que le vol était annulé. Nous n'avons pas été prévenus. Nous n'avons reçu ni SMS ni mail. C'est un scandale. Ils changent le horaires tout le temps." Le manque de personnel de bord serait la raison de l'annulation du vol d'Ania.

De son côté, Rodrigo est bloqué à l'aéroport de Bruxelles depuis jeudi. "La compagnie nous a embarqués dans l'avion qui était rempli. On a été enfermé durant 2h45. C'était vraiment honteux de leur part. Les pilotes disaient qu'on ne partait pas à cause du mauvais temps. Un ami était à Francfort me disait qu'il faisait magnifique. À la longue, c'est devenu un problème technique."

Alors, que s'est-il passé ? L'espace aérien français et allemand était saturé. Dans les tours de contrôle, la coordination était plus difficile entrainant des retards. Quant au personnel, il ne peut rester plus d'heures que le règlement le permet et on ne peut les remplacer. Au moins deux vols Lufthansa et deux vols Brussels Airlines ont été annulés. Ils partaient pour le Brésil, Francfort, Rome et Milan.

Les passagers ont été prévenus tardivement. Ils souhaitent toujours partir. Le plus souvent, ils saisiront la proposition d'un autre vol, mais s'ils le souhaitent, ils ont droit à un remboursement.