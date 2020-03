Un conseil de sécurité nationale est en cours: la fermeture des écoles ne ferait que déplacer le problème

Le Conseil National de Sécurité a entamé jeudi vers 18h30 sa réunion consacrée à la pandémie de coronavirus. De nouvelles mesures sont en préparation et, selon toute vraisemblance, elles seront de portée nationale.

Les ministres-présidents des Régions et Communautés ont rejoint les membres du gouvernement fédéral rassemblés au cabinet de la Première ministre depuis 17h30. Des voix se sont fait entendre durant la journée en faveur du déclenchement de la phase fédérale du plan de gestion de crise et la prise de mesures qui s'appliqueront sur tout le territoire.

L'une des questions qui se pose est la fermeture des écoles. La mesure est controversée car elle risque de reporter sur les personnes âgées, catégorie à risque du coronavirus, la garde des enfants. A son arrivée au 16 rue de la Loi, le ministre-président flamand, Jan Jambon, a indiqué qu'il n'y était pas favorable.

Son homologue de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, n'a pas voulu se prononcer sur la question. Il a rappelé qu'il fallait d'abord entendre les recommandations des experts. "On va vers des mesures complémentaires", a-t-il dit. "Mais on attend de nous du sang froid et de la responsabilité. Il faut assumer collectivement. Une crise comme celle-là nécessite l'unité nationale".

"Essayons de trouver des solutions communes dans l'union", a demandé pour sa part le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

On parle de la "phase 3", mais qu'est-ce que cela représente ? Et est-ce une bonne idée d'y passer ? Les réponses de Philippe Devos :