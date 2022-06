Les secrets de Johnny Hallyday bientôt dévoilés dans une exposition à Bruxelles: "C'était un passionné de couteaux"

Ils sont amenés avec une immense précaution, venus tout droit de sa villa près de Paris : les objets personnels de Johnny Hallyday, ceux qui l'ont accompagné toute sa vie, sont rassemblés pour une exposition qui aura lieu à la fin de l'année à Bruxelles. "C'est une guitare qui était dans le bureau de Johnny Hallyday, qu'on a récupérée à Marnes-la-Coquette. Donc on regarde bien si elle est en bon état ; je vois que par exemple ici il y a des petits accrocs, ça montre qu'elle a bien vécu", nous confie une des personnes travaillant pour l'exposition.

La guitare, son instrument de prédilection, emmené sur scène à toute occasion, et utilisé quotidiennement pour travailler ses albums. "Il y a une émotion avec chaque objet de Johnny, vu que c'est un homme qui a représenté beaucoup au point de vue culturel, mais même au point de vue historique. Quelque part, c'est un vrai moment de civilisation : sa vie, son oeuvre... On sait que ce sont des objets qu'il avait avec lui au quotidien chaque fois qu'il était en France, vu que c'est une guitare qui garde avec lui dans son bureau", nous a confié François Henrard, de l'entreprise Tempora, qui gère l'exposition.

Un bureau presque devenu une caverne aux trésors. Chaque objet est conservé depuis plusieurs années pour la reconstitution à l'identique de la pièce. "Dans ce bureau, on a retrouvé beaucoup de couteaux. Johnny avait une passion des couteaux, il a une grande collection qu'on va pouvoir reconstituer et présenter au public. Mais il y avait en fait des milliers et des milliers d'objets là-dedans, dont toutes ces photos, tous les livres, tous des casques de moto, les photos", poursuit l'organisateur.

Une collection unique retraçant la vie de Johnny. Mais pour se plonger dans les prémices de son oeuvre, il faut se rendre d'abord ici, dans le studio de la radio Europe1, reconstitué pour l'occasion. D'autres secrets se trouvent peut-être aussi dans sa chambre d'adolescent, encore en reconstruction lors de notre visite, ou peut-être dans ses costumes: cinquante d'entre eux seront exposés pour l'occasion. "Laeticia y attache beaucoup d'importance: afficher les costumes, et avoir à chaque fois la photo de Johnny qui porte le costume en question sur scène".

Tout le plan de l'exposition est pensé sous la forme d'une guitare: le visiteur plonge dans l'univers de Johnny dans une ambiance de scène, au fil de sa musique, sons et lumières, comme pour entrer en communion avec le public... L'exposition aura lieu à Bruxelles Expo dès le 20 décembre 2022, avant de se rendre en France en 2024.