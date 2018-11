Le parti au pouvoir recule en Slovaquie

(Belga) Le parti au pouvoir en Slovaquie, Smer-SD, a perdu les mairies de plusieurs grandes villes, dont Bratislava et Kosice, à l'issue d'élections locales samedi, au vu des premiers résultats publiés ce dimanche.

Touché par une crise interne, le Smer-SD remporte environ 20% des élections municipales, soit 592 postes de maire sur plus de 2.900. Un recul net par rapport au score de 847 mairies obtenu en 2014 par ce parti de gauche populiste conduit par Robert Fico. Selon les chiffres publiés par l'Office des Statistiques, plus de 42% des mairies seront occupées par des candidats indépendants sans étiquette. Pour les analystes, cela reflète le sentiment des électeurs de plus en plus déçus par la classe politique, touchée par des soupçons de corruption, dans le contexte en février de l'assassinat du journaliste Jan Kuciak qui enquêtait sur des liens entre des hommes politiques et la mafia italienne. A Bratislava, c'est un candidat indépendant de 41 ans, l'architecte Matus Vallo, par ailleurs leader d'un groupe de rock populaire, qui remporte la mairie avec 36,5% des voix. La deuxième ville slovaque, Kosice, qui était jusqu'à présent contrôlée par le Smer-SD, sera gouvernée par un candidat d'opposition, l'écologiste Jaroslav Polacek, 41 ans. Selon l'Office des Statistiques, la participation a atteint environ 48,67%. (Belga)