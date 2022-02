DIRECT - Crise en Ukraine: les combats s'intensifient dans les zones séparatistes, des sanctions commencent à voir le jour

La Russie a menacé son voisin ukrainien de graves conséquences dans l'éventualité où Kiev envisage des "projets militaristes", après que Moscou a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer ses troupes dans cette région.

13H05 - Vladimir Poutine assure ne pas vouloir "reconstituer un empire"

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi ne pas avoir l'intention de reconstituer un empire, au lendemain de la reconnaissance des séparatistes prorusses en Ukraine et d'un discours niant la légitimité de l'Etat ukrainien.



"Nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire", a-t-il dit lors d'une rencontre au Kremlin avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, et "ce n'est absolument pas la réalité".

12H55 - L'Ukraine rappelle son chargé d'affaires à Moscou pour consultations

L'Ukraine a rappelé mardi pour "consultations" son chargé d'affaires à Moscou, après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les "républiques" séparatistes dans l'est de ce pays, a annoncé la diplomatie ukrainienne. Le plus haut représentant diplomatique ukrainien en Russie, "le chargé d'affaires Vassyl Pokotylo a été rappelé en Ukraine pour mener des consultations", a indiqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué.

Peu avant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé envisager la rupture des relations diplomatiques avec la Russie, l'accusant de préparer la poursuite de son "agression militaire contre l'Ukraine". "J'ai reçu une requête du ministère des Affaires étrangères d'examiner la question de la rupture des relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie", a indiqué M. Zelensky. "Je vais examiner cette question tout de suite, après notre conférence de presse", a-t-il ajouté.

En reconnaissant les territoires séparatistes et en annonçant un déploiement de ses troupes, "la Russie crée des (bases) légales pour la poursuite de son agression militaire contre l'Etat ukrainien", a poursuivi M. Zelensky. M. Poutine a ordonné l'envoi de troupes dans les "républiques" séparatistes de Donetsk et Lougansk, quelques heures après avoir reconnu lundi leur indépendance, au risque d'aggraver le conflit en Ukraine qui a fait plus de 14.000 morts depuis 2014. Aucun calendrier ni données précises sur l'ampleur de ce déploiement n'ont été annoncés. Moscou dispose actuellement de plus de 150.000 hommes aux frontières ukrainiennes, selon Washington.

12H50 - Vladimir Poutine n'entend pas interrompre les livraisons de gaz à l'étranger

Le président russe Vladimir Poutine n'entend pas à ce stade interrompre les livraisons de gaz russe à l'étranger, malgré les tensions grandissantes entre son pays et l'Occident. "La Russie a l'intention de poursuivre les livraisons continues de cette matière première, en ce compris le gaz naturel liquide, vers le marché international", a-t-il indiqué au cours d'un forum de pays exportateurs de gaz.

12H30 - L'Allemagne suspend Nord Stream 2 et menace d'autres sanctions



Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi suspendre l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes, et menacé "d'autres sanctions". "Sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut pas être mis en service", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse à Berlin avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin, ajoutant que le dossier allait être "réexaminé" par le gouvernement allemand. "J'ai demandé au ministère de l'Economie" et à l'agence fédérale de certification du projet de suspendre leurs travaux de certification, a précisé Olaf Scholz. "Nous ne pourrons pas accepter la reconnaissance (des provinces pro-russes), c'est pourquoi il est si important de réagir maintenant et rapidement", a-t-il fait valoir.

Tout juste achevé en novembre, mais jamais encore mis en service, Nord Stream 2 est depuis le début du projet au coeur de batailles géopolitique et économique. Il était jusqu'ici en attente d'une certification par le régulateur de l'énergie en Allemagne, en raison de problèmes juridiques, en l'occurrence le non respect de certaines dispositions de la législation allemande et européenne. Désormais, Berlin franchit un pas supplémentaire en suspendant la procédure et en réexaminant le dossier à la lumière des derniers développements en Ukraine. Nord Stream 2 relie les deux pays via un tube de 1.230 kilomètres sous la mer Baltique d'une capacité de 55 milliards de m3 de gaz par an, sur le même parcours que son jumeau Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012. Contournant l'Ukraine, le tracé va augmenter les possibilités de livraison de gaz russe à l'Europe.

Le chancelier allemand a en outre prévenu que "d'autres sanctions" contre la Russie pourraient suivre, en cas d'aggravation de la situation en Ukraine, et d'ores et déjà averti que l'Union européenne allait adopter des sanctions "massives et robustes". Malgré tout, le successeur d'Angela Merkel a appelé à des efforts diplomatiques entre Occidentaux et la Russie "pour éviter une catastrophe". "C'est l'objectif de tous nos efforts diplomatiques", a-t-il ajouté soulignant que "80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre menace l'Europe de l'Est".

12H25 - Lougansk et Donetsk ratifient aussi l'accord avec Poutine



Les parlements des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine Donetsk et Lougansk, reconnues par Moscou, ont approuvé mardi un traité "d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle" avec la Russie. Des images télévisées montrent les députés acclamant l'adoption de ce pacte debout et criant "merci la Russie". "Le traité énonce les intentions des deux parties de collaborer dans les domaines de la politique étrangère, de la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et de la sécurité, notamment en se fournissant une assistance mutuelle incluant l'aide militaire, et le droit d'établir, d'utiliser et d'améliorer des bases et infrastructures miliaires sur le territoire", a expliqué le vice-ministre russe aux Affaires étrangères Andrej Rudenko. Il n'a pas encore été discuté de l'établissement de ces bases "mais tout sera fait si nécessaire", a-t-il ajouté. Le président du parlement russe Viatcheslav Volodine a déclaré mardi que la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et Lougansk, ainsi que la signature du pacte d'amitié, devait mettre "fin au conflit, à la mort de nos concitoyens vivant là-bas". Les députés russes ont également approuvé mardi l'accord de M. Poutine avec les séparatistes d'Ukraine. Après la ratification des traités par la Douma russe, une discussion sera menée sur les frontières exactes des républiques populaires autoproclamées, a également précisé le ministère des Affaires étrangères. Les séparatistes pro-russes contrôlent en effet une partie de Donetsk et Lougansk mais pas l'entièreté de ces régions.

11H55 - Les députés russes approuvent l'accord de Poutine avec les séparatistes d'Ukraine



Les députés russes ont approuvé mardi au pas de course l'accord signé par Vladimir Poutine prévoyant que la Russie défende les territoires séparatistes d'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance la veille. "La reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et Lougansk et la ratification des accords d'amitié, de coopération et d'entraide doivent mettre fin au conflit, à la mort de nos concitoyens vivant là-bas", a dit dans un communiqué le président de la Douma, Viatcheslav Volodine.

11H20 - Moscou appelle les autres pays à reconnaître les entités séparatistes d'Ukraine

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé mardi les "autres Etats à suivre son exemple" et à reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine. "La reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et Lougansk (est) nécessaire et la seule décision possible" dans les conditions actuelles, a déclaré le ministère dans un communiqué, au lendemain de la reconnaissance de l'indépendance de ces territoires par Valdimir Poutine.

10H45 - L'Ukraine appelle l'Occident à punir la Russie

L'Ukraine a réclamé à l'Occident des représailles sévères contre la Russie, dans l'attente de connaître l'ampleur de l'opération militaire ordonnée par Vladimir Poutine.



La Russie dispose de plus de 150.000 hommes aux frontières ukrainiennes, une armada susceptible de mener une invasion. "Y aura-t-il des soldats russes ou pas? Je ne le sais pas", a dit à la télévision russe Edouard Bassourine, représentant de l'armée de Donetsk.

"La diplomatie ukrainienne oeuvre intensément dans des capitales étrangères pour que des sanctions sévères soient imposées", selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

A Washington, Joe Biden a publié lundi un décret interdisant tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions séparatistes, un paquet a minima. La Maison Blanche a promis de "nouvelles sanctions" pour ce mardi.



10H40 - De nombreux décès signalés alors que les combats s'intensifient

De nombreux décès ont été signalés ce mardi dans le cadre des combats entre les forces armées nationales et les séparatistes soutenus par Moscou dans l'Est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a fait état de 2 soldats tués et de 18 blessés graves. Un civil a également été tué à Novoluhanske, dans la région de Donetsk, et 5 autres civils ont été blessés. L'intensité des combats a augmenté dans la nuit, depuis l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk. Les responsables de la région de Donetsk ont fait état d'un soldat mort et de trois blessés. La mort d'un civil a également été signalée dans la région. Dans l'autre région séparatiste, Lougansk, un civil a été blessé.



10H35 - La Syrie soutient la Russie

La Syrie a déclaré mardi qu'elle soutenait la décision du président russe Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine. "La Syrie soutient la décision du président Poutine de reconnaître les républiques de Lougansk et de Donetsk et coopérera avec elles", a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères du pays, Faisal Mikdad, au Forum de discussion Valdai à Moscou, cité par l'agence de presse syrienne (Sana). "Ce que l'Occident fait aujourd'hui contre la Russie est similaire à ce qu'il a fait contre la Syrie pendant la guerre terroriste", aurait-il encore déclaré, selon des propos rapportés par Sana. La Russie est l'un des principaux alliés du président syrien Bachar el-Assad depuis que la guerre a éclaté en Syrie en 2011. M. Mikdad a par ailleurs affirmé que les États-Unis et l'Occident continuent de soutenir le terrorisme en Syrie, ce qui constitue une menace pour le Moyen-Orient et le monde.

10H20 - Pour le Royaume-Uni, c'est une "invasion"

Le gouvernement britannique a annoncé des sanctions à l'encontre de la Russie après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer des troupes russes dans cette région. "Nous pouvons en conclure que l'invasion de l'Ukraine a commencé", a déclaré mardi matin, à Sky News et à la BBC, le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, qui cite des témoignages oculaires faisant état de la présence de chars russes dans le bastion séparatiste de Donetsk.

Downing Street avait auparavant déclaré qu'une réunion du cabinet de sécurité, tôt ce mardi matin, déciderait "d'un paquet important de sanctions à introduire immédiatement". "Elles vont frapper la Russie très fort et nous ferons bien plus en cas d'invasion", a-t-il ajouté. "Nous avons dit dès le début de cette crise que nous n'hésiterions pas à agir", a rappelé le ministre Javid. "Nous nous réveillons aujourd'hui, un jour très sombre en Europe."

Lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Boris Johnson a exprimé lundi soir sa "profonde inquiétude" face à ces récents développements, a indiqué Downing Street dans un communiqué. Le Premier ministre a également déclaré qu'il envisagerait d'envoyer davantage de soutien défensif à l'Ukraine. Londres a récemment livré pour la première fois des armes létales à l'Ukraine, sous la forme de missiles antichar.



10H15 - De Croo veut "des mesures qui font mal à la Russie"



Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a suivi la ligne européenne ce mardi matin en estimant au micro de Radio 1 (VRT) que l'UE doit rapidement prendre des mesures "qui font mal à la Russie". Une réunion des ambassadeurs des 27 auprès de l'UE (Coreper) a eu lieu ce matin. Plus tard dans la journée, une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères va avoir lieu à Paris. Elle a été convoquée en urgence, dans le prolongement du Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique qui était déjà prévu en matinée sous la présidence française du Conseil de l'UE, comme l'a indiqué mardi matin le Haut représentant Josep Borrell.



De premières sanctions vont donc se discuter au fil de la journée. Ce qui se passe en Ukraine "est une violation très grave de l'intégrité territoriale" du pays, a souligné Alexander De Croo, qui parle de "démonstration mise en scène" par Moscou. "La Russie fait ce qu'elle a toujours voulu, occuper un bout de territoire de l'Ukraine". "Nous réagirons de manière appropriée", indique-t-il sans entrer dans les détails.

Interrogé par la VRT sur la réponse belge aux demandes de l'Ukraine d'aide militaire en équipements de la part de ses alliés, le Premier ministre a indiqué que "toute demande est analysée par la Défense, en concertation avec les autres pays. Notre priorité est cependant de travailler le plus possible dans le cadre de l'Otan". Seule l'éventuel envoi sur place de casques serait encore envisagé par la Belgique.



8H30 - La Turquie qualifie d'"inacceptable" la décision de la Russie



La Turquie a également critiqué la décision russe de reconnaître les régions séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. "La décision de la Fédération de Russie est inacceptable et nous la rejetons", a déclaré dans la nuit de lundi à mardi le ministère turc des Affaires étrangères. La reconnaissance par la Russie des républiques populaires autoproclamées constitue une "violation manifeste de l'unité politique et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Toutes les parties concernées devraient agir "avec bon sens" et se conformer au droit international. Les ressortissants turcs sont "expressément" appelés à quitter les régions orientales de l'Ukraine.

8H00 - Sophie Wilmès exhorte les Belges sur place à quitter les zones de guerre

La ministre des Affaires étrangères belge Sophie Wilmès a réagi ce matin sur Bel RTL. "C'est un très mauvais signal. Vladimir Poutine quand il fait ça il viole en fait le droit international. ça veut dire qu'en fait il viole l'intégrité des frontières et la souveraineté internationale. Il viole aussi les accords de Minsk parce qu'il faut savoir qu'ils ont été prévus pour trouver une solution politique pour ces territoires séparatistes tout en garantissant leur maintien à l'intérieur de l'Ukraine et c'est exactement le contraire qu'il fait", a-t-elle déclaré.

Elle a aussi exhortés les Belges sur place à quitter les régions séparatistes. "Il y a des Belges sur place. On les comptais à plus ou moins 300. On leur a dit à ces Belges et à leur famille depuis un certain temps maintenant que nous souhaitions qu'ils quittent le territoire. Et si la situation se détériore il faut comprendre que ce sera de plus en plus compliqué. Il y a encore des vols commerciaux, on peut aussi quitter le territoire par la terre. Mais je pense qu'il faut suivre les indications qui sont données par le ministère des Affaires étrangères."

8H00 - "Un acte de guerre dans une guerre qui dure depuis huit ans", estime Reynders

Le commissaire européen Didier Reynders a évoqué mardi matin au micro de la Première les sanctions dont discuteront les 27 Etats membres de l'UE à la suite de l'"acte de guerre" de Moscou. Il s'agit d'un acte de guerre de la part de Moscou, "dans une guerre qui dure depuis huit ans", soit depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, a rappelé Didier Reynders. Cet acte ne vient que confirmer la "volonté de la Russie de prendre pied dans des pays voisins", de conserver une sphère d'influence face à l'Otan, comme elle l'a déjà démontré les dernières années en Moldavie, en Géorgie puis en Crimée. Du côté de l'UE, "tout est sur la table", indique-t-il quant aux sanctions, dont on sait que la Commission a préparé un "jeu complet". Ce paquet de sanctions est régulièrement brandi en menace ces derniers mois côté européen, sans qu'on ne sache précisément jusqu'où elles pourraient aller (va-t-on par exemple toucher à Nord Stream 2?). Sur le plan des sanctions économiques, "nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation de certains biens ou services depuis la Russie, on pense bien sûr à l'énergie (...) Et faire en sorte qu'elle n'ait plus accès aux services financiers" (au réseau Swift, NDLR), résume Didier Reynders. On peut également "toucher au transfert de technologies", notamment celles nécessaires au secteur russe de l'énergie.

Le tout, comme l'avait indiqué le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell lundi, est de voir "quelle est la gradation qu'on envisage" pour ces sanctions, en fonction de la gravité des actes posés par Moscou. C'est un travail qui doit se faire au niveau des Etats membres. Il faut aussi tenir compte des chances qui subsistent "d'un dialogue pour limiter le conflit" aux territoires déjà concernés, soit la Crimée et le Donbass, indique Didier Reynders.

Une intervention armée de l'Otan en Ukraine est-elle envisagée? "Non, je crois qu'au sein de l'Otan, le choix qui a été fait est plutôt de renforcer la présence aux frontières de l'Otan, et l'Ukraine n'en fait pas partie. Mais il y a un soutien à travers des livraisons d'armements, par exemple". Cela devrait rester ainsi "si l'on peut circonscrire les difficultés à la région du Donbass", ajoute le Belge.

Le conflit en Ukraine a fait plus de 14.000 morts depuis 2014.

5H55 - La Russie menace l'Ukraine si elle tente une riposte militaire



La Russie a menacé son voisin ukrainien de graves conséquences dans l'éventualité où Kiev envisage des "projets militaristes", après que Moscou a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer ses troupes dans cette région. Mardi, le Parlement russe doit entériner cette décision de Vladimir Poutine de déployer une force de "maintien de la paix" dans les deux régions de Donetsk et Lougansk dont il a reconnu l'indépendance. Aucun calendrier n'a été communiqué sur le déploiement militaire, dont on ignore également l'ampleur. Mais, selon l'Occident, la Russie dispose de quelque 150.000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Deux accords d'entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d'une durée de 10 ans, doivent être ratifiés par le Parlement. Ils prévoient le déploiement "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d'assurer une sécurité durable aux parties".



L'ambassadeur russe à l'ONU Vassily Nebenzia a assuré que Kiev avait pour dessein de bombarder et provoquer les deux régions de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass. Après la reconnaissance de ces républiques sécessionnistes par Moscou, cela pourrait avoir des "conséquences extrêmement dangereuses", a martelé le diplomate russe lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies convoquée en dernière minute mardi, vu l'escalade dramatique des tensions dans la région.

M. Nebenzia a imputé au pouvoir ukrainien cette détérioration de la situation. Il a affirmé que le "refus clair" de Kiev de s'entretenir directement avec les leaders séparatistes dans le Donbass était une preuve que l'Ukraine ne respectait pas son engagement au cœur des accords de Minsk. Ces accords ont été dégagés entre l'Ukraine et la Russie en 2015 pour résoudre le conflit dans la région.

Pour éviter la guerre, l'Ukraine doit s'engager à mettre fin à "ses provocations". "Nous restons ouverts à la diplomatie, pour une solution diplomatique. Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass", a toutefois déclaré le diplomate russe lors de cette réunion d'urgence.