La tempête Isaias remonte la côte est américaine, et s'abat sur New York

La tempête tropicale Isaias remontait mardi la côte atlantique des Etats-Unis, privant d'électricité plus de deux millions d'Américains, de la Caroline du Nord jusqu'à New York.

A 16H00 (20H00 GMT), Isaias s'abattait sur l'est de la Pennsylvanie et le sud-est de l'Etat de New York, avec des vents soufflant jusqu'à 100 km/h, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). La dépression se déplaçait rapidement.

"Des vents violents, de fortes pluies et la menace de tornades va se diriger vers le sud de la Nouvelle Angleterre", ont averti les services météorologiques.

Plus d'1,3 million de personnes étaient sans électricité à 16H00 mardi (20H GMT) dans le New Jersey et plus de 500.000 personnes dans l'Etat de New York, selon le site poweroutage.us.

"Nous voyons des arbres et des branches arrachés à travers la ville", "prenez cela au sérieux. Si vous n'avez pas à être dehors, restez chez vous", a exhorté sur Twitter le maire de New York, Bill de Blasio. Des services de ferrys, de trains et certaines zones aériennes du métro de la ville ont été fermés.

Les autorités avaient installé des digues de protection dans le sud du quartier de Manhattan dans la matinée en prévision d'une éventuelle montée des eaux.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l'état d'urgence dans son Etat, appelant lui aussi les habitants à rester chez eux.

- Tornades et pluies torrentielles -

Un avis de vigilance aux tornades pour le sud de la Pennsylvanie --dont la ville de Philadelphie--, le New Jersey, le sud-est de l'Etat de New York y compris la ville de New York, et le sud du Connecticut, ont été émis.

"Des inondations urbaines potentiellement mortelles" peuvent survenir vers Philadelphie, a également prévenu l'agence.

Le gouverneur de la Caroline du Nord, où l'ouragan de catégorie 1 a touché terre vers 23H00 lundi soir (03H00 GMT mardi) avec des vents allant jusqu'à 140km/h, a déploré la mort d'"au moins une personne".

"Nous avons eu un certain nombre de tornades", mais "globalement (...), les dégâts n'ont pas du tout été aussi graves qu'ils auraient pu l'être", a-t-il déclaré sur ABC.

Isaias devrait peu à peu perdre en intensité à partir de mardi soir, alors qu'elle s'approchera du Canada, a précisé le NHC.

- Masques malgré la tempête -

Les habitants des Etats de la côte sud-est des Etats-Unis sont habitués, chaque été ou presque, au passage de tempêtes. Cette année toutefois, les préparatifs face à l'arrivée d'Isaias étaient compliqués par les impératifs liés au coronavirus.

Le gouverneur de la Caroline du Nord, l'un des Etats confrontés à une résurgence de l'épidémie, avait recommandé aux habitants de ne pas oublier de porter un masque, de se munir de désinfectant et de conserver la distanciation physique malgré la tempête.

Il a expliqué mardi matin qu'un nombre plus important de refuges avait dû être prévu afin de permettre la distanciation sociale à l'intérieur de ceux-ci.

Isaias avait d'abord menacé dimanche la Floride, un des épicentres de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Des centres de dépistage du Covid-19, dont beaucoup sont hébergés dans des tentes, avaient dû y être fermés.

Les autorités craignaient l'effet dévastateur du cumul de cette crise sanitaire avec le passage de la dépression, mais le "Sunshine state" a finalement été épargné.

Face à la menace, le président Donald Trump avait annoncé avoir déclaré l'état d'urgence pour la Floride et les deux Caroline afin de libérer des fonds fédéraux.

Isaias avait fait la semaine dernière une victime dans le territoire américain de Porto Rico, une femme de 56 ans dont le véhicule a été emporté par les eaux.

La dépression a également fait des dégâts, mesurés, en République dominicaine et dans les Bahamas.