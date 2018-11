Bruxelles: des tombes de moines dominicains découvertes lors de travaux derrière la Monnaie

Le jeudi 14 novembre, des ouvriers sont tombés sur les sépultures de moines dominicains lors de travaux se déroulant à l'arrière du théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles. Le chantier a pour but la construction d'un tunnel sous la rue pour transporter facilement les décors des ateliers où ils sont élaborés à la scène. Celui-ci a immédiatement été interrompu et la cellule archéologique des Monuments et Sites de Bruxelles prévenue, nous a informé Dominique Mertens, le responsable des projets de construction de la Monnaie.

Depuis lundi, des archéologues procèdent à des fouilles pour mettre à jour les vestiges. "La tranchée se situe sous ce qui était un cloitre au 17ème siècle, adossé à l’église des Dominicains, à la hauteur du coeur de l’église. D’anciens murs de fondation de l’église des Dominicains et de son cloitre ont été mis à jour ainsi que quelques squelettes et anciens restes de cercueils", a précisé Dominique Mertens. Sur les photos qui nous ont été envoyées via le bouton orange Alertez-nous par un passant, on observe un squelette complet.

Les fouilles dureront encore quelques jours avant que reprennent les travaux. Le fond de fouille actuel se situe à trois mètres de profondeur. Lorsqu'ils reprendront le chantier, les ouvriers devront encore creuser un mètre de plus pour la création du tunnel.