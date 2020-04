Un bus de la Stib diffusera en rue des messages destinés aux proches

(Belga) La société des transports publics bruxellois se la joue messager en cette période de confinement. "En plus de continuer à assurer une offre de transport pour" celles et ceux "qui doivent absolument se déplacer, la Stib transportera aussi des messages destinés aux proches qui se trouvent à Bruxelles", annonce-t-elle mercredi. Le bus "Voices of Brussels" diffusera les messages du public directement dans la rue.

Un bus de la Stib circulera dans la ville à partir du jeudi 16 avril pour diffuser, via haut-parleurs, des messages destinés aux habitants ou personnes travaillant dans la capitale. Le bus sera équipé de haut-parleurs d'une portée de 35 mètres et sillonnera les rues bruxelloises les 16, 17, 21, 22, 23 et 24 avril entre 17 et 20h en passant directement devant les lieux où se trouvent les destinataires. "Mots doux, clins d'œil, messages humoristiques, remerciements... Tous les styles sont permis, mais les messages devront respecter certaines règles (message dans un langage poli, court...)", précise la Stib. Toute personne qui le souhaite peut envoyer son message, vocal ou écrit, via Messenger @LASTIB, suivi du nom et de l'adresse de la personne à qui le message est destiné. Les messages vocaux seront diffusés tels quels tandis que les messages écrits seront au préalable enregistrés. Les trajets du bus seront annoncés à l'avance sur la page Facebook de la Stib. L'auteur du message pourra ainsi prévenir son ou sa destinataire d'être à l'écoute, le moment venu. (Belga)