Liège: il plante des ciseaux dans la poitrine de sa jeune compagne et envoie une vidéo de fellation à sa famille

Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 2 ans de prison ferme contre un Liégeois âgé de 28 ans auteur d'une série de faits violents contre sa compagne. Auteur de coups, de menaces et de harcèlements, il avait aussi commis un fait de "revenge porn" en envoyant à la famille de sa compagne des enregistrements d'une de leurs relations sexuelles.

Parmi les faits de coups et blessures, de menaces, de harcèlement, de détention d'arme, de vols et de dégradations, la prévention de diffusion de l'enregistrement d'une relation sexuelle sans le consentement de la personne concernée est la plus grave, a indiqué le juge au prévenu.

Il s'agit d'un fait généralement dénommé "revenge porn", qui consiste, par vengeance, à diffuser les images d'une personne en pleins ébats sexuels sans son consentement.

Dans le cas du prévenu, il s'agit de l'enregistrement d'une fellation, envoyée à la famille de la compagne du prévenu. Ces faits s'inscrivent dans le cadre d'autres préventions de violences conjugales commises entre 2020 et 2021.

De nombreuses scènes de coups, de harcèlements et de violences sont reprochées au prévenu, qui avait notamment pointé une arme en direction de membres de sa belle-famille.

Sa jeune compagne avait été hospitalisée 5 jours lorsqu'il lui avait planté une paire de ciseaux dans le thorax, lui occasionnant un pneumothorax.

Le dossier évoque aussi une scène d'étranglement.

Le prévenu est en état de récidive légale. Il présente une personnalité asociale et un risque de récidive estimé à 78 pourcents par un expert.

Le parquet a requis une peine de 2 ans de prison ferme tandis que la défense, Me Simonis, a sollicité une peine assortie d'un sursis probatoire. Le jugement sera prononcé le 13 août.