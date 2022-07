"Sur 741 élèves seuls 4 ont réussi leur année": parents et étudiants sont découragés, l’UCLouvain appelle à nuancer les chiffres

Plusieurs étudiants en psychologie à l’UCLouvain ainsi que des parents d’élèves nous ont contacté pour faire part de leur surprise face au taux de réussite en première année de Bachelier ainsi que les seuils de réussite de ces examens. La porte-parole de l'université appelle à nuancer les chiffres et impute le problème des seuils à une mauvaise compréhension du Décret Paysage.

"Sur 741 élèves seuls 4 ont réussi leur année" nous raconte Isabelle, maman d’un étudiant en psychologie. Elle ajoute: "L’an passé, le taux de réussite était de 0,7%, il est de 0,5% cette année". Isabelle a reçu ces chiffres par son fils qui les a récupérés sur Facebook. Selon elle, "ces résultats sont le reflet des pratiques scandaleuses concernant les modalités de passation des examens. Faut-il blâmer les étudiants qui viennent de subir 2 années de crise ou féliciter la faculté dont le seuil d'exigences est tel que 4 étudiants peuvent valider leur année".

La porte-parole de l’université conteste ces taux et affirme qu’ils ne prennent pas en compte le fait qu’environ 150 des 741 étudiants ont abandonné en cours d’année. Selon elle, ils ne prennent pas non plus en compte le fait que 64% des étudiants ont reçu au moins une note de présence. "Ces étudiants ont eu une note de présence, ça veut dire qu’ils n’ont pas présenté leur examen, ils font souvent ce choix pour alléger leur session de janvier ou de juin en reportant directement un ou plusieurs examens à la session d’août", explique madame Decoster. Elle en conclut, donc, qu’il faut attendre les résultats de septembre pour obtenir un taux de réussite final.

Ces étudiants ont eu une note de présence, ça veut dire qu’ils n’ont pas présenté leur examen

"De plus, depuis le décret Marcourt on considère qu’un étudiant a réussi son année lorsqu’il a validé 45 crédits sur 60. Cette année nous avons déjà 181 étudiants qui ont atteint ce seuil et qui peuvent passer en deuxième", ajoute-t-elle.

Une étudiante, qui souhaite rester anonyme, dément et affirme que les calculs à l’origine des publications Facebook ont pris en compte le fait que certains étudiants ont abandonné en cours d’année.

Les étudiants se plaignent aussi des modalités des examens : "Je me suis rendu compte qu’en psychologie de la personnalité, le seuil de réussite était de 10/20 oui, mais que pour avoir un 10/20 il fallait avoir 27 bonnes réponses sur 40 à l’examen", écrit Chelsea sur Facebook. Isabelle, quant à elle, nous a écrit : "Ces résultats [taux de réussite, ndlr] sont le reflet de pratiques scandaleuses concernant les modalités de passation des examens à la limite de la légalité".

Pour avoir un 10/20 il fallait avoir 27 bonnes réponses sur 40 à l’examen

Ici encore, madame Decoster appelle à nuancer les propos : "Il existe sans doute une confusion entre la définition du seuil de réussite et celle de l’échelle exprimant ce seuil de réussite. En effet, bien que le Décret Paysage fixe le seuil de réussite à 10/20, il laisse une marge de manœuvre importante aux professeurs […] pour déterminer le seuil statistique de réussite afin de s’assurer, par le choix du nombre de questions à valider, que l’étudiant maîtrise les compétences essentielles".

Pour résumer : les étudiants ne se trompent pas en disant que le seuil de réussite ne peut pas être supérieur à 10/20. Cependant, ils se trompent en affirmant que les pratiques actuelles de l’université ne sont pas correctes. Les professeurs ont tout à fait le droit de leur demander de répondre correctement à plus de 10 questions sur 20.

Bien que ces modalités peuvent sembler injustes aux étudiants, elles restent tout à fait légales. Concernant les chiffres évoqués sur Facebook, difficile de vérifier s’ils prennent véritablement en compte les étudiants qui ont abandonné en cours d’année. Cependant, il est peu probable que leurs calculs prennent en compte les étudiants qui ont obtenu une note de présence.