Manifestations anti-Israël en Europe: pourquoi sont-ils dans le rue?

Un an après les attaques du Hamas qui ont déclenché l'offensive israélienne et intensifié le conflit dans la région, des manifestations ont eu lieu ce week-end dans de nombreuses régions du monde en solidarité avec la Palestine. En Espagne par exemple, des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'une cinquantaine de villes, dont Bilbao et Cadix, pour exiger un cessez-le-feu et la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. A Madrid, des dizaines de milliers de personnes ont participé à la plus grande manifestation de samedi après-midi. D'importantes manifestations ont également eu lieu à Pampelune, capitale de la Navarre.