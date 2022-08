Un scientifique fait passer une tranche de chorizo pour une nouvelle étoile et affole la toile

La petite blague date du 31 juillet. Sur son compte Twitter, le scientifique Etienne Klein publie un cliché légendé: "Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous. Elle a été prise par le JWST. Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour."

Sur le cliché en question, on voit une sphère rouge en relief avec un fond noir. Et s’il est assez évident que cette photo représente en réalité une tranche de charcuterie, les internautes ont rapidement réagi, crédules, amusés ou en colère. "On dirait une tranche de chorizo …", "Quoi ???", "En effet, le niveau de détail est stupéfiant ! J’imagine qu’une photo de la planète qui gravite autour va suivre. Révolutionnaire !", peut-on notamment lire.

Etienne Klein a d’ailleurs du préciser dans un autre tweet qu’il s’agissait d’une "forme d’amusement" "quand sonne l’heure de l’apéro". "Nul objet relevant de la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre", plaisante-t-il finalement.