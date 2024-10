Nicolas Cage, Miley Cyrus, Marion Cotillard... Ces stars qui jurent avoir vu des fantômes

C’est Halloween, et même les célébrités n’échappent pas aux frissons de l’au-delà ! Plusieurs stars ont affirmé avoir vécu des expériences paranormales qui les ont marquées. Nicolas Cage, Miley Cyrus et Marion Cotillard partagent leurs histoires de hantises et de phénomènes étranges. Voici trois récits qui feront frissonner les plus courageux.

La maison, connue sous le nom de Lalaurie House, aurait été le théâtre de terribles drames au XIXe siècle. La légende raconte que la propriétaire de l’époque, Delphine Lalaurie, était d’une cruauté sans nom envers ses esclaves. En 1833, une fillette se serait jetée du balcon après avoir été fouettée, et plus tard, un incendie a révélé l’horrible vérité : sept esclaves enchaînés, affamés et atrocement mutilés dans le grenier. Selon Nicolas Cage, les esprits de ces malheureux hanteraient toujours la demeure, apparaissant parfois autour de la maison. Bien que propriétaire, l’acteur refuse d’y passer la nuit, tout comme il interdit à quiconque de le faire. Difficile de trouver plus terrifiant !

Lorsque l'acteur Nicolas Cage a acheté une sublime maison coloniale dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans pour 3,5 millions de dollars, il pensait sans doute avoir fait un bon investissement… jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est hantée. Il l’affirme, cette maison est parfois entourée de 5 ou 6 fantômes, qu’il a aperçus, et il n’est pas le seul à le dire.

Miley Cyrus et l’appartement londonien hanté

Lors d’une tournée européenne, Miley Cyrus a eu la peur de sa vie quand elle était à Londres. La chanteuse s'était installée dans un ancien bâtiment londonien autrefois une boulangerie. Mais très vite, elle commence à vivre des expériences inexplicables et effrayantes. Elle affirme que sa petite sœur, alors sous la douche, a failli se brûler gravement quand l’eau est devenue brûlante sans qu’elle ait touché au bouton. Ce n’est pas tout : Miley dit avoir vu le fantôme d’un petit garçon assis sur le lavabo, la fixant d’un regard triste.

En fouillant dans l’histoire des lieux, elle apprend qu’une femme serait morte là, et que le père et son fils avaient repris la boulangerie. Miley est convaincue que l’esprit du garçon, marqué par la perte de sa mère, hante toujours les lieux. Suffisant pour qu’elle ne remette plus les pieds dans cet appartement !

Marion Cotillard, hantée par l’esprit d’Édith Piaf

Après son rôle dans La Môme, Marion Cotillard a confié avoir eu du mal à "quitter" Édith Piaf, son personnage à l’écran. L’actrice a raconté qu’elle ressentait des présences étranges, voyait son propre reflet se déformer dans les miroirs, et peinait à retrouver sa voix naturelle. Elle avait l’impression d’être possédée par la chanteuse.

À lire aussi Revivez vos classiques d'Halloween: frissons garantis avec ces films cultes

Pour se libérer de cet "envoûtement", Marion a essayé tout : des séances de purification, des exorcismes avec du sel et du feu, et même un voyage à Bora Bora. Sans résultat, elle s’est rendue au Machu Picchu au Pérou pour une cérémonie chamanique, espérant enfin tourner la page. Elle a alors compris que Piaf la hantait peut-être en raison de sa plus grande peur : la solitude, que la chanteuse avait connue très jeune après avoir été abandonnée.