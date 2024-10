"Viens ici et dis-le moi en face": interpellé en plein concert sur la situation à Gaza, le chanteur de Radiohead s'emporte contre un spectateur

Le chanteur et compositeur donnait une prestation en solo, lorsqu'un membre du public l'a interpellé sur le sujet de la guerre à Gaza: "Combien d'enfants morts faudra-t-il pour que vous condamniez le génocide à Gaza ?".

En 2017, le groupe britannique avait dénoncé une campagne l'enjoignant d'annuler un concert en Israël, qualifiant les appels au boycott de condescendant et d'"extraordinaire gaspillage d'énergie".

Poussé à quitter la scène sous les huées du public, Thom Yorke est revenu quelques minutes plus tard pour interpréter "Karma Police", un tube de Radiohead sorti en 1997.

Lui répondant sèchement en l'accusant de gâcher le concert, Thom Yorke l'a provoqué en lui ordonnant de le rejoindre sur scène: "Reste pas planté là comme un lâche, viens ici et dis-le moi en face".

Plus tard, dans une publication sur le réseau social Twitter (à l'époque), le chanteur avait souligné que "jouer dans un pays ne veut pas dire cautionner son gouvernement".

"Nous avons joué en Israël pendant plus de 20 ans avec des gouvernements successifs, certains plus libéraux que d'autres. Comme en Amérique. Nous ne soutenons pas plus (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu que Donald Trump, mais nous continuons à jouer aux Etats-Unis", avait-il expliqué.