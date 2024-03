Annie Leibovitz, la portraitiste star des grands de ce monde

Elle couche aussi sur la pellicule des hommes politiques et sera la seule à saisir Richard Nixon quittant la Maison Blanche en hélicoptère après sa démission en 1974.

"On avait parqué les autres journalistes dans un coin, j'étais au bon endroit", se remémore-t-elle. Sa tactique : "Chercher la photo que personne ne prenait".

En 1983, elle quitte Rolling Stone pour Vanity Fair (groupe Condé Nast) et offre un écrin aux stars qu'elle sublime, de Demi Moore nue et enceinte à Arnold Schwarzenegger en haut d'une montagne.

Elle photographie également tous les ans les acteurs du moment dans un numéro spécial Hollywood, plus glamour que jamais.

- "Point de vue" -

"Comme journaliste, on doit être objectif, comme portraitiste je peux donner mon point de vue, mes photos sont plus fortes", expliquera-t-elle.

Réputée pour ses mises en scène extravagantes, elle plonge l'actrice noire Whoopi Goldberg dans un bain de lait ou fait fermer le château de Versailles pour immortaliser l'actrice Kirsten Dunst en Marie-Antoinette.

Une folie des grandeurs qui a failli causer sa perte: en 2009, elle se retrouve au bord de la faillite avec une dette de 24 millions de dollars. Ses archives photo sont alors estimées à 50 millions de dollars.

Un accord est trouvé in extremis mais la presse fait ses choux gras du train de vie de la photographe, compagne de l'écrivaine Susan Sontag, autre enfant chérie de l'intelligentsia new-yorkaise, décédée en 2004.

"Les questions budgétaires ne l'effleurent même pas mais, au final, elle vous rend une image que personne d'autre n'arrive à réaliser", estimait dans un documentaire la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour, qui doit lui remettre mercredi son épée d'académicienne.

En 1998, Annie Leibovitz entame une collaboration avec le magazine Vogue, autre fleuron du groupe Condé Nast.

En parallèle, elle mène une série de projets plus personnels comme "Women", où elle tire le portrait de femmes célèbres et de ses proches, comme sa mère Marilyn et ses trois filles: Sarah (qu'elle a eu à 51 ans) et les jumelles Samuelle et Susan, nées par mère porteuse.

"Je n’ai pas deux vies. Il s’agit d’une seule et même vie qui comporte des photos personnelles et des commandes", souligne la photographe qui a aussi effectué un reportage à Sarajevo au début des années 90 et capturé le New York de l'après 11 septembre.