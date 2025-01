"Arabesque" renaît au cinéma: qui prendra la relève d’Angela Lansbury dans le rôle culte de Jessica Fletcher?

La série culte des années 80 et 90, Arabesque, s’apprête à faire son grand retour... mais cette fois sur grand écran ! Alors que les fans se demandent qui remplacera Angela Lansbury dans le rôle iconique de Jessica Fletcher, une rumeur persistante désigne Jamie Lee Curtis.

Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, Jamie Lee Curtis serait en pole position pour reprendre le rôle de Jessica Fletcher. Une nouvelle qui suscite autant d’excitation que de curiosité.

Si vous avez grandi en regardant "Arabesque", ce générique inoubliable résonne sûrement encore en vous. Avec ses 12 saisons et une audience de 25 millions de spectateurs en moyenne aux États-Unis, la série a marqué une génération. Jessica Fletcher, l’autrice de romans policiers au flair infaillible, nous plongeait dans des enquêtes savamment ficelées, à la croisée de l’univers d’Agatha Christie et du quotidien d’une charmante petite ville américaine.

Avec une carrière aussi éclectique que brillante, Jamie Lee Curtis a prouvé qu’elle pouvait tout jouer : de la survivante Laurie Strode dans "Halloween" à l’hilarante Wanda dans "Un poisson nommé Wanda". En plus de ses talents d’actrice, son capital sympathie aux États-Unis en fait un choix logique. Reste à attendre la confirmation officielle des studios Universal et de l’actrice elle-même, car le tournage n’a pas encore commencé.

Reprendre Arabesque en film est un pari audacieux. La série a laissé une empreinte indélébile, notamment grâce à son ambiance unique et son approche des enquêtes. Inspirée des récits d’Agatha Christie, elle captivait par ses intrigues où chaque détail comptait, où chaque suspect avait un mobile, et où Jessica Fletcher démêlait brillamment le vrai du faux. Avec un scénario déjà écrit, Universal promet de rester fidèle à cet héritage, tout en actualisant l’univers pour séduire un nouveau public.

Arabesque : un titre qui en dit long

Le saviez-vous ? Le mot "Arabesque" ne fait pas seulement référence à une forme d’art ou de danse. Dans les dictionnaires du 19ᵉ et 20ᵉ siècles, il désigne aussi "les fantaisies de l’imagination et du style d’un écrivain". Un clin d’œil parfait à Jessica Fletcher et son métier de romancière, qui a toujours nourri sa capacité à résoudre des mystères.