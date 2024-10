Décès de Christine Boisson, actrice révélée dans "Emmanuelle", à l'âge de 68 ans

Une carrière entre cinéma et théâtre

Après ses débuts dans le cinéma érotique, Christine Boisson a voulu s'affirmer dans des registres plus variés. Formée au Conservatoire, elle a ensuite tourné avec de grands réalisateurs comme Alain Robbe-Grillet, Yves Boisset, Claude Lelouch, Olivier Assayas ou Philippe Garrel. Elle a également collaboré avec Laetitia Masson et plus récemment avec Maïwenn dans "Le bal des actrices" (2009). Sa filmographie compte une cinquantaine de films, mais c’est sur les planches qu’elle a trouvé un espace de création plus libre et moins contraint par l’image de ses débuts.

Des blessures personnelles

En 2010, Christine Boisson a révélé publiquement avoir été victime d'inceste maternel, une épreuve qui l'avait marquée profondément. Cette même année, elle avait tenté de se défenestrer, un événement tragique qui l'avait éloignée des plateaux de tournage et du monde du spectacle. Depuis cette période, elle n’avait presque plus travaillé, affectée par un syndrome pulmonaire lié au tabagisme, qualifié de "maladie du fumeur" par sa fille.