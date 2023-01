Aurélie Saada, ex-Brigitte, présente son album solo, un album de souvenirs "croustillants et tendres"

C'est son premier album solo mais son visage vous dit forcément quelque chose. Aurélie Saada était l'une des deux Brigitte, duo ayant connu un succès fulgurant avec sa reprise mythique du morceau phare de NTM, Ma Benz.

Aurélie Saada entame désormais une route en solo, en sortant Bamboloni. Sur le plateau de RTL info, Aurélie Saada présente un album au "goût du souvenir et de notre histoire". Comprenez qu'on y parle nostalgie et souvenirs, entre deux rythmes doux et sensuels.

Dans cet opus, la chanteuse évoque notamment son pays d'origine, la Tunisie, qu'elle connaît surtout à travers les yeux de sa maman. "Comme beaucoup d'enfants d'immigrés, on partage le sentiment de connaître un lieu uniquement à travers les souvenirs de nos parents; les parfums, les goûts, les façons de recevoir…", avoue-t-elle.

Hommage à sa famille

Bomboloni est un tendre clin d'oeil à l'enfance d'Aurélie Saada. Le nom, lui-même signifie "beignets en italien", un nom embarquant avec la chaleur, la gourmandie mais aussi des souvenirs "croustillants et tendres".

Un hommage également à sa famille et à sa maman. "'Maman', j'aime le dire et j'aime l'entendre de mes filles. C'est fou comme l'histoire se répète: ma mère m'a élevée seule, ma sœur et moi, et moi j'élève seule mes filles." Une petite équipe, donc, dont Aurélie Saada est particulièrement fière. Pas une famille parfaite "comme on voit à la télé", mais une vraie famille. "On a appris à danser avec nos blessures, et on s'aime très fort", affirme la chanteuse. Un petit air de Brigitte