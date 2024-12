Jorja Smith, Alex Warren, Emma Bale... Découvrez l'affiche complète du festival Werchter Boutique

Le festival d’un jour Werchter Boutique dévoile sa programmation complète : Jorja Smith, Bazart, Alex Warren et Emma Bale rejoindront Imagine Dragons et Declan McKenna le 12 juillet prochain.

La plaine de Rock Werchter accueillera une journée musicale exceptionnelle cet été avec une affiche désormais finalisée. Après l’annonce des présences de Imagine Dragons et Declan McKenna, quatre nouveaux artistes viennent enrichir la programmation : Jorja Smith, Bazart, Alex Warren et Emma Bale.

Une programmation minutieusement organisée

Les horaires des concerts ont également été révélés. Emma Bale ouvrira les festivités à 13h00, offrant une prestation qui devrait ravir ses nombreux fans. Elle sera suivie d’Alex Warren, qui interprétera ses morceaux phares comme "Before You Leave" et "Carry You Home".