"Bienvenue au centre de notre monde": Lily Collins, star d'Emily in Paris, fait une annonce inattendue

C’est une nouvelle que personne n’attendait ! Lily Collins, la star de Emily in Paris, et son mari Charlie McDowell viennent de révéler la naissance de leur premier enfant, une petite fille prénommée Tove Jane.

L’actrice de 35 ans a partagé une tendre photo de sa fille sur les réseaux sociaux : "Bienvenue au centre de notre monde, Tove Jane McDowell. Les mots n'exprimeront jamais notre gratitude infinie pour notre incroyable mère porteuse et tous ceux qui nous ont aidés tout au long du chemin. Nous t'aimons plus que tout au monde..."

C’est une nouvelle inattendue que Lily Collins, star de Emily in Paris, et son époux, le réalisateur Charlie McDowell, ont partagée avec leurs abonnés sur Instagram. Le couple, marié depuis 2021, a accueilli son premier enfant grâce à une mère porteuse.

Si la naissance de Tove Jane a été accueillie avec joie par de nombreux internautes, elle a également engendré des réactions plus mitigées, certains critiquant le recours à la gestation pour autrui. Face aux commentaires négatifs, Charlie McDowell a pris la parole avec une réponse directe et pleine d’ironie : "En ce qui concerne les messages désobligeants au sujet de la gestation pour autrui et de notre parcours pour avoir un bébé, c’est normal de ne pas être un expert en la matière. C’est normal de ne pas savoir pourquoi une personne peut avoir besoin d’une mère porteuse pour avoir un enfant. C’est normal de ne pas connaître les motivations d’une mère porteuse, quelles que soient vos suppositions. Et c’est normal de passer moins de temps à cracher des mots haineux, surtout lorsqu'il s’agit d’une belle petite fille qui a apporté beaucoup d’amour dans la vie des gens".

Dans un autre message, il a tenu à remercier ceux qui les ont soutenus : "Merci pour tous les gentils messages et le soutien. Nous sommes comblés et très reconnaissants".