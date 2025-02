Brad Pitt a-t-il vraiment oublié Angelina Jolie ? Un détail sème le doute

Alors qu’il s’affiche torse nu dans la bande-annonce de F1, les fans de Brad Pitt ont repéré un détail troublant : l’acteur porte toujours sur sa peau des souvenirs de son ex, Angelina Jolie.

Brad Pitt et Angelina Jolie ont formé l’un des couples les plus emblématiques d’Hollywood. Ensemble depuis 2005, fiancés en 2012, mariés en 2014… et divorcés en 2016. Enfin, officiellement, leur séparation ne s’est conclue qu’en 2024, après huit années de batailles juridiques.

S’ils ont élevé six enfants ensemble, Maddox (23 ans), Pax (21 ans), Zahara (19 ans), Shiloh (18 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (16 ans), leur rupture a été tout sauf paisible. Brad Pitt avait d’ailleurs comparé leur mariage à l'"enfer". Pourtant, un détail semble contredire ces mots.