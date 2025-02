"Ça surprend la foule": Taylor Swift sur un ring de MMA… non, ce n’est pas une blague

Taylor Swift, le sportif, n’a rien à voir avec la chanteuse américaine. Pourtant, son nom écrit à l’identique attire l’attention depuis qu’il est enfant. Il n'avait que 10 ans quand il commence à comprendre que son nom était particulier. Mais lui n’a jamais été un grand fan de la star mondiale."Ce n’est pas mon style de musique. Les chansons qui parlent de cœurs brisés, ce n'est pas pour moi", confie-t-il dans une émission britannique.

Et pourtant, impossible d’y échapper. À chaque combat, son nom est crié dans la salle, provoquant l’amusement du public. Imaginez la scène : "Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements… Taylor Swift". Forcément, ça surprend. "Une fois que j’ai commencé la compétition, je ne pouvais plus éviter ça puisque mon nom était crié fort dans l’arène ! Ça surprend la foule. Aux pesées également, tous les combattants sont dans la même salle et sont appelés. Dès qu’on appelle le mien, ça fait rire"., a-t-il raconté à CNN.