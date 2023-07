A Calais, les transparences d'Yves Saint Laurent

L'exposition, dominée par le noir et le blanc, coproduite avec le musée Yves Saint Laurent Paris, s'ouvre sur un portrait du couturier nu, puis une robe du soir: une création iconique du style Saint Laurent, de son utilisation de la dentelle et de la transparence, présentée en 1970.

L'important avec la transparence, "c'est de garder le mystère": l'exposition "Yves Saint Laurent Transparences", qui s'ouvre samedi à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, présente comment le couturier s'est employé à dévoiler le corps des femmes avec audace et élégance.

Plus audacieuse encore, parmi la soixantaine de tenues exposées, une robe en crêpe de laine noire qui semble sobre de face, avec son col droit et ses épaules marquées. De dos, l'ouverture est vertigineuse, jusqu’en dessous des fesses.

"Toute la virtuosité de cette robe se révèle quand le mannequin se retourne au bout du podium où on découvre un dos entièrement dénudé, recouvert d’une simple dentelle de chantilly transparente", commente Domitille Eblé, chargée des collections arts graphiques au musée Yves Saint Laurent Paris et co-commissaire de l’exposition.

- "Nude dress" -

"On peut y voir le côté humoristique de M. Saint Laurent qui, à travers ses défilés, surprend son public en dévoilant le corps du mannequin, alors qu’au premier abord, on s’attend à quelque chose de plus ennuyeux, plus strict", souligne Mme Eblé.

L'exposition présente aussi des dessins, des photographies et des vidéos. Visible jusqu'au 12 novembre, elle se concentre sur l’utilisation par Yves Saint Laurent tout au long de sa carrière des matières transparentes, avec "la dentelle, la mousseline, la cigaline, l’organza", explique la co-commissaire.