Canal+ condamné en cassation à indemniser Maïtena Biraben de plus de 3,4 millions d'euros brut

La cour de Cassation a tranché dans le litige fleuve opposant Canal+ à son ex-animatrice Maïtena Biraben: le groupe audiovisuel devra verser plus de 3,4 millions d'euros brut d'indemnités pour l'avoir licenciée en 2016 sans "cause réelle et sérieuse".

Un arrêt de la Cour de Cassation, révélé mardi par L'Informé et consulté par l'AFP, a confirmé l'essentiel de la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné le groupe Canal+ à verser à la présentatrice près de 3,5 millions d'euros brut d'indemnités diverses en juin 2021.