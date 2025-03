Bonne nouvelle en ce samedi matin ! Anne Ruwet, présentatrice et journaliste RTL sports, ainsi que Thibaut Roland, responsable de la stratégie contenus et médias et présent tous les jours sur les antennes de bel RTL sont devenus les heureux parents de jumeaux, deux garçons : Max et Théo.

La maman, qui a accouché ce 1er mars en matinée, peu après 5h, se porte bien et la petite famille est très heureuse de ce bel événement.