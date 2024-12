"Il a fallu que je mette l’audio deux fois pour qu’il réalise": Anne Ruwet raconte l’annonce inoubliable des jumeaux à Thibaut

C’est une année pleine de promesses pour Anne Ruwet et Thibaut Roland. À quelques mois de l’arrivée de leurs jumeaux, les deux journalistes de RTL tvi se sont livrés à Ciné-Télé-Revue dans une interview exclusive. Une plongée dans leur histoire d’amour, leurs réflexions sur la parentalité et les joies et défis qui les attendent.

"Il y a eu un petit moment de sidération, mais en fait, très vite, on a eu des contacts avec des gens qui ont des jumeaux et ils nous ont confié que c’était un bonheur qu’ils n’échangeraient pour rien au monde. Cela nous a rassurés. Et puis, mon réflexe conso est revenu : je pense aux packs familiaux, les 1 + 1 gratuits, les réductions", ajoute Thibaut en rigolant.

Anne Ruwet, élue meilleure journaliste sportive aux Ciné-Télé-Revue Awards, a partagé un moment clé de cette aventure : comment elle a révélé à Thibaut qu’ils attendaient des jumeaux. "J’avais mis ma gynéco dans la confidence de cette mise en scène. Je lui avais demandé d’enregistrer les battements du cœur et on l’entendait dire : "Et voici les battements du deuxième. Il a fallu que je mette l’audio deux fois pour qu’il réalise".

Une histoire d’amour née à la salle de sport

Leur romance ne date pas d’hier. Anne et Thibaut se sont rencontrés à RTL sports, mais c’est après son départ que tout a commencé. Anne a usé d’un stratagème charmant : elle s’est inscrite à la salle de sport de Thibaut. "On a pris un verre, et ensuite, on a parlé pendant des heures. Huit ans plus tard, on est toujours là", raconte Anne. Thibaut, quant à lui, avoue avoir eu des craintes au début : "J’étais un loup solitaire, très casanier. Anne a su faire tomber mes barrières doucement".

Anne, radieuse et positive, vit une grossesse sereine. "Je suis à un peu plus de six mois et tout se passe merveilleusement bien. Les nuits sont parfois courtes, mais sentir les bébés bouger est incroyable". Le couple anticipe avec bonheur les défis et les joies de la parentalité. Les qualités qu’ils espèrent transmettre à leurs enfants ? Pour Anne, les multiples talents et l’humour de Thibaut. Pour lui, la générosité et la force d’optimisme de sa compagne.

Prénoms, organisation et projets : tout reste à faire

Sur le choix des prénoms, le mystère reste entier : "On n’a encore rien décidé", confie Thibaut. Anne ajoute : "On a fait circuler un tableau, et chacun y a écrit sa préférence. Donc, on va peut-être piocher dedans".

Les fêtes de fin d’année seront l’occasion de finaliser la liste de naissance et de réorganiser la maison. Et le mariage ? Ce n’est pas à l’ordre du jour. "Avoir des enfants ensemble, c’est un engagement bien plus fort", conclut Thibaut.