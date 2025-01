Cette célèbre chanteuse française va faire son entrée au musée Grévin

La statue de cire de Clara Luciani, fruit d’un travail de six mois, est l’œuvre du sculpteur Claus Velte et des équipes du musée Grévin. La création a nécessité plusieurs étapes, comme le souligne le communiqué officiel : "Lors du premier rendez-vous, Clara Luciani s’est prêtée au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage, du corps et moulage des mains. Deux autres rendez-vous ont confronté le modèle et le modelage. Enfin, plusieurs mois plus tard, un rendez-vous a permis de vérifier les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage".

Clara Luciani trouvera sa place parmi les figures cultes de la chanson exposées au musée Grévin. Elle sera entourée d’artistes internationaux comme Madonna, Lady Gaga, Elton John, mais aussi de stars francophones comme Soprano et Gims.