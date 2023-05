Charles et Camilla, le couronnement d'une longue histoire d'amour

C'était la partie "non négociable de sa vie" et le roi Charles III a atteint son but. Camilla, sa "femme chérie" sera couronnée samedi à ses côtés, 18 ans après un mariage qui avait bousculé les institutions et suscité de très fortes résistances.

Camilla, 75 ans, recevra l'onction puis sera couronnée aux côtés de Charles, 74 ans, lors d'une cérémonie religieuse grandiose à l'abbaye de Westminster, en présence d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement.