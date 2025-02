Cyril Hanouna s’excuse auprès de Karine Le Marchand… pour mieux préparer son arrivée sur M6 ? L'animatrice réagit

Après avoir diffusé un montage regroupant des critiques acerbes à l’encontre de Karine Le Marchand, Cyril Hanouna a reconnu des propos injustifiés et a promis de ne plus parler d’elle. L’animatrice a réagi sur Instagram.

FLASH - DIRECTION M6 ? Cyril Hanouna s’excuse auprès de Karine Le Marchand et reconnaît avoir tenu des propos "injustifiés" et avoir relayé de "fausses informations à son encontre" toutes ces années dans #TPMP . pic.twitter.com/MZozKdvMKs

Mardi soir, plus d’une semaine après sa condamnation pour injures envers Louis Boyard, Cyril Hanouna est revenu sur une autre polémique l’impliquant, cette fois avec Karine Le Marchand. Dans "Touche pas à mon poste", il a diffusé un montage regroupant plusieurs extraits de lui et de ses chroniqueurs critiquant sévèrement l’animatrice de M6.

"Je reconnais qu’on a tenu dans l’émission des propos parfois et souvent injustifiés à son encontre. Des fausses informations ont été diffusées. Je sais et je suis conscient qu’on a pu lui faire du mal", a-t-il déclaré, avant d’ajouter : "J’aime bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème".

Une rupture définitive ?

Cyril Hanouna a ensuite assuré qu’il ne parlerait plus de Karine Le Marchand, évoquant aussi l’incertitude autour de son avenir télévisuel. "Dans un souci d’apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d’elle. Que ce soit sur une autre chaîne ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l’instant, on ne sait pas ce qu’on va faire".

Ces propos font écho aux rumeurs de négociations entre Cyril Hanouna et le groupe M6, qui n’avaient pas manqué de faire réagir Karine Le Marchand. L’animatrice avait même assuré qu’elle quitterait la chaîne si l’animateur venait à y travailler.