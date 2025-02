"Maintenant on peut le dire: on a touché à son poste": Cyril Hanouna condamné à 4.000 euros d'amende pour avoir injurié le député Louis Boyard

MM. Hanouna et Appietto devront, en outre, verser solidairement 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais de justice au parlementaire Insoumis. "Maintenant, on peut le dire officiellement : on a touché à son poste", a salué Louis Boyard dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que cette condamnation intervenait au lendemain de la décision du Conseil d'État de ne pas renouveler la fréquence de C8, "une autre victoire" selon l'Insoumis.

"Autant de réprimandes sanctionnant la diffusion d'actes sexistes, de fausses informations à caractère islamophobe, de reportages falsifiés, de propos injurieux ou encore de publicités clandestines", a-t-il poursuivi. Contacté par l'AFP, Canal+, maison mère de C8, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Ancien chroniqueur de TPMP au cours de l'année 2021, Louis Boyard avait été invité le 10 novembre 2022 en tant que député dans un numéro consacré à l'accueil du bateau de sauvetage de migrants Ocean Viking.