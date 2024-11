De "La Roue de la Fortune" à l’Eurovision: Victoria Silvstedt se lance un nouveau défi

L’ex-animatrice de "La Roue de la Fortune" et mannequin suédoise Victoria Silvstedt fait son grand retour dans la musique en tentant sa chance pour représenter la Suède à l’Eurovision 2025. À 50 ans, l’ancienne playmate de Playboy se présente au Melodifestivalen, la sélection nationale suédoise, avec un nouveau titre, "Love It!", écrit par des compositeurs renommés du concours. Un défi ambitieux pour celle qui a déjà connu un début de carrière musicale dans les années 1990.

Si elle est surtout célèbre pour son parcours dans le mannequinat et la télévision, Victoria Silvstedt n'est pas une inconnue dans le monde de la musique. En 1999, elle sort son premier album "Girl on the Run" en Suède, certifié disque d'or pour plus de 40.000 copies vendues. Bien que sa carrière musicale n’ait pas été couronnée de succès massif, elle persiste dans ce domaine avec la sortie d'un single en 2010 en France. Aujourd’hui, pour sa tentative à l’Eurovision, elle mise sur une chanson écrite par Jimmy Jansson et Thomas G, des compositeurs suédois célèbres dans le milieu pour leurs succès à l'Eurovision, comme Euphoria et Tattoo de Loreen.