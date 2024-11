La VRT a dévoilé jeudi les noms des huit artistes candidats pour représenter la Belgique lors du concours Eurovision qui aura lieu à Bâle (Suisse) en 2025. Le nom de l'heureux élu sera connu le 1er février.

Les huit artistes qui tenteront de succéder au Bruxellois Mustii sont Lenn Neefs, LEEZ, Jelle van Dael, Grace Khuabi, Sebastian, Stefanie Callebaut et Mentissa Aziza, finaliste de The Voice en France et désormais coach dans la version belge.