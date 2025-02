De Snoop Dogg à Sydney Sweeney: quelles stars étaient présentes à l’anniversaire grandiose de Paris Hilton?

Sur les réseaux sociaux, elle a partagé des images de l’événement, révélant un décor somptueux composé d’un long tapis rose, de ballons géants et de fleurs.

Paris Hilton ne fait jamais les choses à moitié, et son 44ᵉ anniversaire n’a pas fait exception. Le 17 février dernier, la star de téléréalité et femme d’affaires a organisé une soirée spectaculaire dans sa maison de Beverly Hills, fidèle à son style signature : tout en rose.

Un parterre de célébrités

De nombreuses personnalités ont répondu à l’invitation de la riche héritière, parmi lesquelles Anya Taylor-Joy, Sofía Vergara, Julia Fox, Sydney Sweeney, Lisa, Sia et Jessica Alba. L’univers de la mode et de la musique était également représenté avec la présence de Cara Delevingne, Machine Gun Kelly, Diplo, Lukas Gage, Kiernan Shipka, Scout Willis, Will.i.am et Snoop Dogg. Ce dernier a d’ailleurs chanté "Joyeux anniversaire "à l’héritière au moment de son gâteau.

À lire aussi "Ma présence est un cadeau": Paris Hilton fait sensation avec son look de Noël

Toujours aussi exubérante, Paris Hilton a partagé une vidéo d’elle dansant sur une table au son de "Work B**ch" de Britney Spears. Un moment festif à l’image de la star, qui prouve une fois de plus qu’elle sait faire la fête comme personne.