Décès de Liam Payne des One Direction: une nouvelle piste sur les raisons de la chute avancée

Liam Payne, ex-membre des One Direction, est décédé le 16 octobre dernier à l’âge de 31 ans après avoir chuté du balcon de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires, en Argentine.

Selon Paula Varela, qui s’est exprimée sur la chaîne argentine Canal 13, des images de vidéosurveillance, non diffusées au grand public, montrent que Liam Payne aurait perdu connaissance juste avant de chuter du balcon de son hôtel. "Il s'est évanoui et malheureusement, à cause de l'endroit où il se trouvait, il est tombé du balcon. Il n’a pas sauté volontairement", a-t-elle déclaré. Ces éléments viennent renforcer l'hypothèse d'une chute accidentelle plutôt que d'un acte volontaire.

En parallèle, une enquête est en cours pour déterminer qui a fourni des substances illicites au chanteur dans les heures précédant sa mort. Un employé de l’hôtel a déjà été interrogé par les autorités après avoir ignoré l’ordre de ne rien apporter dans la chambre de Payne. Le suspect a été suspendu par la direction de l’hôtel.

Un rapport d'autopsie accablant

Les premiers résultats de l’autopsie ont révélé que Liam Payne était sous l'emprise de drogues au moment de sa chute, notamment de la "cocaïne rose", un puissant mélange contenant de la méthamphétamine et de la MDMA. D'autres substances, comme du crack et des benzodiazépines, ont également été retrouvées dans son organisme. Ces drogues sont connues pour provoquer des crises psychotiques et des hallucinations, pouvant expliquer son état au moment du drame.

Liam Payne a été rendu célèbre grâce au groupe One Direction en 2010. Il avait lutté ouvertement contre ses addictions et avait récemment suivi un traitement en centre de désintoxication. Son décès a bouleversé ses proches, dont son ex-compagne Cheryl Tweedy, qui a dénoncé la médiatisation autour de cette tragédie. Cette dernière a appelé au respect de sa dignité et de sa mémoire.