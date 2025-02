"Elle sera un peu différente": Renée Zellweger en dit plus à RTL info sur la nouvelle Bridget Jones

Renée Zellweger retrouve Bridget Jones dans une nouvelle aventure pleine d’émotions. Dans une interview exclusive, l’actrice confie son attachement au personnage et la manière dont cette version plus mature résonne avec elle. Entre tragédie et renouveau, Bridget Jones n’a pas dit son dernier mot.

Renée Zellweger partage l'affiche avec la star montante Leo Woodall ("The White Lotus", "Un jour"), Chiwetel Ejiofor ("Love Actually", "Twelve years a slave") et Hugh Grant.

Bridget Jones, la plus célèbre des célibataires londoniennes, est de retour dans un nouveau film. Dans "Bridget Jones: folle de lui", elle est désormais quinquagénaire, veuve, mère de deux enfants et prête à craquer pour un nouvel Apollon.

À l'occasion de la sortie prochaine du film (le 14 février), nous les avons rencontrés. L'actrice principale se montre toujours aussi enthousiaste à l'idée d'incarner ce personnage : "J'adore Bridget Jones. J'adore être dans son monde et travailler avec ces gars et mes vieux amis. Ça ressemble à une grande réunion quand on se retrouve. J'adore Bridget Jones et devoir jouer ce rôle, c'est un rêve", se réjouit-elle.

Mais dans "Bridget Jones: folle de lui", la Londonienne vit une tragédie, en perdant son mari. "Après avoir vécu une perte tragique, on n'est jamais la même. Je suis une personne différente chaque fois que nous revisitons le personnage. Donc je suppose que c'est inévitable qu'elle sera un peu différente, parce qu'il y a des expériences différentes à tirer", estime Renée Zellweger. "Je sympathise avec elle et je comprends ce qu'elle vit dans cette dernière itération. Mais également, je pense que la partie intéressante était aussi d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas changé en elle", ajoute l'actrice.

Je pense que les gens se voient en elle, son humanité, sa vulnérabilité, son imperfection

C'est cela qui plaît tant à Renée Zellweger dans le personnage de Bridget Jones. "Je pense que ça fait partie de la magie de ce qu'Helen (Fielding) a créé dans ce personnage, c'est qu'elle semble universelle, pas seulement pour les femmes. (...) À travers les générations et culturellement, je pense que les gens se voient en elle, son humanité, sa vulnérabilité, son imperfection".

Helen Fielding a créé le personnage de Bridget Jones pour une chronique dans la presse britannique en 1995, avant d'en faire une série de livres à succès. Au point que Bridget est devenue au fil des années une icône de la culture britannique.