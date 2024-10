Eminem fait son retour avec "The Death of Slim Shady": un adieu à son alter ego controversé

Partager:

Eminem revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, "The Death of Slim Shady". Tout en dénonçant la "cancel culture", il semble enterrer pour de bon Slim Shady, son personnage provocateur des années 90 qui a fait son succès.

Eminem, l'un des rappeurs les plus vendus de tous les temps, est loin d'avoir disparu. Ses anciens albums cumulent toujours des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. Cet été, il a sorti un nouvel album intitulé "The Death of Slim Shady", marqué par un titre principal accrocheur, "Houdini". Ce morceau utilise un sample de "Abracadabra" du groupe Steve Miller Band, sorti en 1982. Ce clin d'œil musical n'est pas sans rappeler le hit de Dua Lipa, renforçant la manière dont Eminem aime interagir avec les artistes actuels.

La "cancel culture" dans le viseur Dans "Houdini", Eminem reste fidèle à son style : provocateur, critique envers la société et ses contemporains. Le rappeur s'en prend notamment à la "cancel culture", cette tendance à effacer tout ce qui dérange dans le passé. Le chanteur en a d'ailleurs été lui-même victime, pour ses paroles jugées offensantes à l'égard des femmes et des homosexuels. Cette critique s'incarne pleinement dans le titre de son nouvel album, "The Death of Slim Shady". Slim Shady, c'est l'alter ego d'Eminem, un personnage inventé à la fin des années 90, identifiable à ses cheveux blonds peroxydés et son attitude provocante. Ce personnage avait fait sensation avec des chansons comme "My Name Is" ou "The Real Slim Shady". La fin d'une époque controversée Slim Shady, ce personnage misogyne et homophobe, n'a pas seulement valu des critiques à Eminem, il lui a aussi permis de connaître un succès fulgurant. C'est en effet cette époque qui a vu naître ses plus grands hits. Mais aujourd'hui, le rappeur semble vouloir s'en détacher, enterrer une fois pour toutes ce double maléfique qui lui a collé à la peau.