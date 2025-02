"En 2025, entendre de tels propos…": à peine élue, la nouvelle Miss Belgique déjà au cœur d'une polémique?

Voilà des paroles qui ne sont pas passées inaperçues. Interrogée par nos confrères de Het Laatste Nieuw, la nouvelle Miss Belgique a affirmé lors d'une interview: "Je n'ai pas été dotée de hanches larges. C'est ma grande chance."

Des propos loin du "body positive" volontiers véhiculé sur les réseaux sociaux depuis quelques années. L'une de ses concurrentes, Jetaime Vandeuran, Miss Anvers, n'a pas manqué de réagir, après avoir félicité Karen Jansen. "Dommage d'entendre de telles paroles de la part d'une Miss Belgique, censée encourager l'acceptation de soi. J'ai des hanches larges et je me sens personnellement visée. #bodyshaming." Avant de poursuivre, en story sur Instagram. "Qu’en 2025, on puisse encore entendre de tels propos, ça me dépasse. Karen veut promouvoir l’acceptation de soi et a elle-même traversé des difficultés à ce sujet. Pourtant, elle semble oublier que certaines d’entre nous, moi y compris, ont des morphologies différentes."