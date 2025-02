"Du mal à décrire ce que je ressens": découvrez Karen Jansen, élue Miss Belgique 2025

La soirée Miss Belgique s'est tenue hier soir au théâtre Plopsa d'Adinkerke, à La Panne. Et c'est Karen Jansen, 23 ans, qui a été élue Miss Belgique 2025. Elle succède ainsi à Kenza Ameloot.

Karen Jansen, étudiante en psychologie et mannequin, a également gagné une voiture électrique, des robes de soirée, des produits de soins et des bijoux.

"C'est d'une beauté indescriptible", a-t-elle réagi à l'issue de la cérémonie. "J'ai du mal à décrire ce que je ressens en ce moment."

C'est la deuxième fois que cette Limbourgeoise participait au concours après une première tentative en 2020, où elle était passée à côté de la couronne.

"J'étais trop jeune et peu sûre de moi à l'époque. Je n'étais pas prête. J'ai beaucoup appris lors de cette participation et, ces dernières années, j'ai appris à être moi-même et à croire en moi. La première fois, je n'ai pas pu tirer tout ce qu'il y avait à tirer", a-t-elle analysé.