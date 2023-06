"En pleine forme, ou presque": Michel Drucker donne des nouvelles rassurantes après son opération du cœur

"Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre !", a plaisanté Michel Drucker jeudi dans son premier message public depuis ses problèmes cardiaques et son opération, en donnant rendez-vous aux téléspectateurs "en septembre". "Je suis en pleine forme, ou presque", a déclaré l'emblématique et indéboulonnable animateur de 80 ans, visiblement amaigri et à l'élocution ralentie, dans un court message vidéo publié sur Instagram.

"Merci pour vos témoignages, ça m'a beaucoup beaucoup touché, rendez-vous en septembre, sur le plateau de Studio Gabriel, sur mon canapé", a-t-il conclu. Son émission hebdomadaire, "Vivement dimanche", est tournée dans le Studio Gabriel (sur l'avenue Gabriel à Paris), qui était aussi le nom d'une de ses précédentes émissions dans les années 90.