Florence Foresti sacrée humoriste de l'année aux premiers Auguste de l'humour

Waly Dia a été distingué dans la catégorie auteur de textes de spectacles d'humour avec "Une heure à tuer", et Diane Segard a reçu l'Auguste de l'artiste "vidéo web d'humour".

"C'est la première édition d'une cérémonie qui vient récompenser les meilleurs humoristes et spectacles de l'année. En tant que professionnels, nous y avions tous pensé", a déclaré à l'AFP Jessie Varin, présidente du jury composé de 32 personnes (programmateurs, producteurs, journalistes...).

Ces distinctions sont attribuées selon des critères objectifs, tels que "le nombre de représentations et de billets vendus", mais aussi selon "la sensibilité et la subjectivité du jury", composé de manière paritaire entre hommes et femmes, a précisé la directrice artistique du théâtre parisien La Nouvelle Seine.

Manu Payet a salué l'initiative: "Il y a plein de gars qui se sont fait engueuler pendant toute leur scolarité, et ce soir on célèbre leur travail des années plus tard, lors d'une cérémonie qui leur est réservée".