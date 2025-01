Grammy Awards 2025: Beyoncé et Taylor Swift, un duel sous haute tension

Alors que Los Angeles panse encore ses plaies après des incendies ayant ravagé des quartiers entiers et causé près d’une trentaine de morts, les Grammy Awards ont décidé de maintenir leur cérémonie tout en l’adaptant à la situation. Plusieurs événements caritatifs précéderont la soirée, dont un concert de bienfaisance jeudi soir et le gala Musicares, qui honorera cette année le groupe de rock psychédélique The Grateful Dead.

Un enjeu symbolique pour les Grammy Awards

Une nouvelle défaite de Beyoncé raviverait les critiques envers les Grammy Awards, souvent accusés de privilégier les artistes blancs et d’ignorer les talents issus de la communauté afro-américaine. "Je pense qu'il serait bon que les Grammys montrent un peu plus d'engagement en dehors de la sphère de la pop blanche", estime Lauron Kehrer, musicologue à la Western Michigan University.

Mais la compétition s’annonce féroce : Charli XCX (huit nominations), Sabrina Carpenter et Chappell Roan (six nominations chacune) sont également en lice, notamment dans la catégorie révélation de l’année. Dans cette même catégorie figure aussi Shaboozey, dont le tube A Bar Song (Tipsy) a dominé les classements américains pendant plusieurs semaines.

Un hommage aux légendes et des performances attendues

Si Kendrick Lamar est absent de la catégorie meilleur album, il sera néanmoins l’une des figures de la soirée avec sept nominations, dont celle de la chanson de l’année pour "Not Like Us". Il sera en concurrence avec "Texas Hold'Em" de Beyoncé, "Birds of a Feather" de Billie Eilish et "Now and Then", un morceau inédit des Beatles recréé grâce à l’intelligence artificielle.

Présentée par l’humoriste Trevor Noah, la cérémonie promet une mise en scène spectaculaire, comme à son habitude. Parmi les artistes attendus sur scène, Shakira, Billie Eilish, Sabrina Carpenter et Chappell Roan devraient offrir des performances marquantes.

La France bien représentée

Parmi les nombreuses catégories décidées avant la cérémonie officielle, le groupe de metal français Gojira pourrait marquer les esprits. Leur interprétation de "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)", accompagnée d’une Marie-Antoinette décapitée pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, est en lice pour la prestation metal de l’année.

D’autres talents français sont également en compétition : la chanteuse lyrique Marina Viotti et le compositeur Victor Le Masne, qui ont participé à cette performance, ainsi que Cyrille Aimée, nommée pour son album "À fleur de peau" dans la catégorie meilleur album de pop vocale traditionnelle.