Taylor Swift, reine de 2024: retour sur le parcours d'une icône qui a battu tous les records

Avec 26,6 milliards d'écoutes en 2024, Taylor Swift règne en maître sur le classement Spotify mondial. Son album "The Tortured Poets Department: The Anthology" est couronné album le plus écouté au monde. Dans la foulée, elle surpasse des artistes de renom tels que The Weeknd, Bad Bunny et Drake, tandis que Billie Eilish complète le top 5. La domination de Swift ne s'arrête pas aux frontières américaines : en Belgique, elle arrive également en tête, devant Billie Eilish et The Weeknd. David Guetta et Jul complètent le classement des cinq artistes les plus écoutés.

La star américaine a également brillé aux MTV European Music Awards, raflant quatre prix majeurs, dont celui d’artiste de l’année et meilleure artiste live. Bien qu’absente de la cérémonie à Manchester, elle a adressé un message chaleureux à ses fans : "Le fait que vous ayez primé la tournée, l'album et la vidéo, c'est juste incroyable".